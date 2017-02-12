Студия Quantic Dream сообщила о том, что полностью завершила процесс захвата движений для интерактивного триллера Detroit: Become Human, который создается эксклюзивно для PlayStation 4. Съемочный процесс занял полтора года, сообщает InGame .

Действие Detroit: Become Human происходит в Детройте будущего, где активно используются человекоподобные роботы. Разработчики хотят рассказать историю о том, что значит быть человеком и какого это оказаться в шкуре андроида.





Одним из протагонистов игры является робот по имени Кара, который изо всех сил пытается найти свое место в мире, где андроиды все еще не имеют сознания и рассматриваются в качестве практических инструментов для улучшения человеческого комфорта.

Даты выхода у Detroit: Become Human пока нет. Однако обычно игры Quantic Dream выходят с периодичность в два-три года. Не исключено, что релиз нового проекта состоится в конце 2017 года.