Обеспечить единые подходы по формированию тарифных планов всеми операторами и дать право абоненту отказаться от получения SMS-рассылок. На общественное обсуждение вынесен новый проект постановления Совмина Беларуси. Об этом сообщается на сайте Минсвязи.

В частности в законопроекте говорится о предложениях по изменению Правил оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением Совета Министров Беларуси от 17 августа 2006 г. № 1055.

В обсуждаемом проекте предлагается обеспечить «единые подходы по формированию тарифных планов всеми операторами электросвязи при оказании услуг». Кроме того, если по техническим причинам оператору необходимо заменить номер абонента, а тот против, будет возможно расторжение договора в одностороннем порядке — с уведомлением абонента за 10 дней.





В обязанностях оператора может появиться пункт об обеспечении права абонента отказаться от SMS-рассылок:

«Оператор обязан:

осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента , выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки;

, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки; по письменному заявлению абонента без взимания платы с абонента прекратить передачу SMS-сообщений с указанного абонентом абонентского номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством».

Свои замечания и предложения по проекту документа Минсвязи просит направлять на электронный адрес mpt@mpt.gov.by в срок не позднее 17 февраля 2017 года.