13 февраля в 20.30 стартует вторая игра в рамках крупнейшего белорусского турнира по дисциплине Dota 2 от Zubar Gaming. В матче встретятся команды Sempiternal и Hidden BoyZ, формат игр — до двух побед (bo3).

В ходе турнира 8 сильнейших команд сразятся за звание лучшей и за призовой фонд в размере 500 рублей.

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