|
Онлайн-трансляция белорусского турнира по Dota 2
13.02.2017 20:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
13 февраля в 20.30 стартует вторая игра в рамках крупнейшего белорусского турнира по дисциплине Dota 2 от Zubar Gaming. В матче встретятся команды Sempiternal и Hidden BoyZ, формат игр — до двух побед (bo3).
В ходе турнира 8 сильнейших команд сразятся за звание лучшей и за призовой фонд в размере 500 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 февраля в 20.30 стартует вторая игра в рамках крупнейшего белорусского турнира по дисциплине Dota 2 от Zubar Gaming. В матче встретятся команды Sempiternal и Hidden BoyZ, формат...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии