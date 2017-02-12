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Онлайн-трансляция белорусского турнира по Dota 2

13.02.2017 20:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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13 февраля в 20.30 стартует вторая игра в рамках крупнейшего белорусского турнира по дисциплине Dota 2 от Zubar Gaming. В матче встретятся команды Sempiternal и Hidden BoyZ, формат игр — до двух побед (bo3).

В ходе турнира 8 сильнейших команд сразятся за звание лучшей и за призовой фонд в размере 500 рублей.

Смотрите прямую трансляцию zubargaming1 на www.twitch.tv

Онлайн-трансляция белорусского турнира по Dota 2

 
 
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13 февраля в 20.30 стартует вторая игра в рамках крупнейшего белорусского турнира по дисциплине Dota 2 от Zubar Gaming. В матче встретятся команды Sempiternal и Hidden BoyZ, формат...

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