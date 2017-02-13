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Американец написал SMS киллеру, но ошибся адресатом

14.02.2017 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Жителя штата Вашингтон Джефф Лайтл (Jeff Lytle) арестовали за попытку организации убийства своих родных. Об этом сообщает телеканал Kiro7 со ссылкой на сообщение шерифа округа.

Американец написал SMS киллеру, но ошибся адресатом
Изображение: service-ouwale.fr

По версии следствия, Лайтл хотел устроить убийство своей жены и маленькой дочери ради страховки. Страховая компания должна была выплатить ему около 1,5 миллиона долларов, часть этих денег он был готов отдать киллеру по имени Шейн.

Мужчина написал несколько SMS-сообщений. В одном из них говорилось: «Эй, Шейн, что как. Помнишь, ты говорил, что можешь помочь с убийством моей жены. Я думаю принять твое предложение». Также он попросил, чтобы инцидент выглядел как ограбление или ДТП и рассказал о месте работы женщины и времени, когда она идет домой.

По сообщению следователей, Лайтл ошибся и отправил сообщения своему бывшему начальнику. Тот позвонил в полицию. Мужчину задержали, суд над ним должен пройти в ближайшее время.

Сам Лайтл утверждает, что написал сообщения как «отдушину» и не планировал кому-либо их отправлять. По его версии, кнопку «отправить» нажала его 4-летняя дочь, когда играла с телефоном. Прокуроры утверждают, что мужчина отправил сообщения сам и действительно хотел организовать убийство.

 
 
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Жителя штата Вашингтон Джефф Лайтл (Jeff Lytle) арестовали за попытку организации убийства своих родных. Об этом сообщает телеканал Kiro7 со ссылкой на сообщение...

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