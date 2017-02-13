Жителя штата Вашингтон Джефф Лайтл (Jeff Lytle) арестовали за попытку организации убийства своих родных. Об этом сообщает телеканал Kiro7 со ссылкой на сообщение шерифа округа.



Изображение: service-ouwale.fr

По версии следствия, Лайтл хотел устроить убийство своей жены и маленькой дочери ради страховки. Страховая компания должна была выплатить ему около 1,5 миллиона долларов, часть этих денег он был готов отдать киллеру по имени Шейн.

Мужчина написал несколько SMS-сообщений. В одном из них говорилось: «Эй, Шейн, что как. Помнишь, ты говорил, что можешь помочь с убийством моей жены. Я думаю принять твое предложение». Также он попросил, чтобы инцидент выглядел как ограбление или ДТП и рассказал о месте работы женщины и времени, когда она идет домой.

По сообщению следователей, Лайтл ошибся и отправил сообщения своему бывшему начальнику. Тот позвонил в полицию. Мужчину задержали, суд над ним должен пройти в ближайшее время.

Сам Лайтл утверждает, что написал сообщения как «отдушину» и не планировал кому-либо их отправлять. По его версии, кнопку «отправить» нажала его 4-летняя дочь, когда играла с телефоном. Прокуроры утверждают, что мужчина отправил сообщения сам и действительно хотел организовать убийство.