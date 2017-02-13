Капитан первого ранга Сергей Артамонов, командир тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», в интервью «АиФ» рассказал , что дым от корабля не является признаком технических неисправностей.

Артамонов отметил, что дыма совсем не дают корабли с атомной энергетической установкой.



Фото: vs.milrf.ru

«На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у „Адмирала Кузнецова“ и самая высокая труба во всем нашем флоте!»

Также капитан отметил, что британские газеты часто выдают старые фотографии корабля за свежие: «…взять трактор, который мы списали 10 лет назад… На их фотографиях он палубу чистит. На крейсере этим уже давно занимается более современная техника».

Напомним, тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов» в составе ударной корабельной группы Северного флота 15 октября 2016 года​ отправился в поход к берегам Сирии и вернулся в начале февраля этого года.

В группу также вошли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения — танкеры, буксиры и другие суда.

РБК подсчитало , что на топливо, питание, вылеты истребителей и прочее было потрачено от 7,5 до 10 млрд российских рублей (почти 170 млн долларов).