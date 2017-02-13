Одной из самых популярных торговых площадок в мире, считается китайский сайт - Aliexpress. Ведь он выигрывает конкуренцию не только по ассортименту товаров, но и по цене за них. Человек даже с низким уровнем дохода, сможет найти здесь интересующую его модель. Это не только одежда или аксессуары, но и техника.

Более того, некоторые мелкие предприниматели используют данный сайт как поставщика для своих товаров. Тем не менее, продавцы работают не только с оптовыми покупателями, но и с обычными жителями. Первым преимуществом такого варианта покупок, является возможность получить дешевый и качественный товар. Не нужно считать, что китайский производитель может делать только низкого качества продукцию, на практике все будет зависеть от цены на изделие.

Во-вторых, удобный интерфейс сайта позволит разобраться со всеми возможностями даже для пользователя с минимальным уровнем знаний персонального компьютера. Для тех людей, которые будут впервые осуществлять покупку, существует служба поддержки, она сможет проконсультировать клиента по всем вопросам. Но прежде чем обращаться к ним за помощью, уделите время чтению статей на сайте о том, как правильно оплачивать и в дальнейшем ожидать товар.

Так как владельцы ресурса лишь предоставляют возможность для китайских магазинов осуществлять у себя деятельность, то они в отношениях клиента и продавца выступают третьими лицами. До момента подтверждения вами получения товара, деньги за него хранятся у администрации. Следовательно, в случае посылки с браком, вы можете открыть спор с продавцом и вернуть назад свои деньги. Не забудьте перед этим сделать фото отчет или видеосъемку открытия товара. В основном это относится к дорогим позициям, например, мобильный телефон или мужская одежда на алиэкспресc .

Еще одним преимуществом можно считать разнообразие в способах оплаты, вы можете осуществлять расчет без дополнительных комиссий, так как Aliexpress работает со всеми мировыми платежными системами. Для жителей тех регионов, которые не имеют возможность использовать Visa или Mastercard, можно оплачивать и другими методами.

Получив товар, не забудьте оставить отзыв про него. Это будет полезно в первую очередь для других покупателей, так как они еще до заказа будут знать, что в итоге могут получить. В основном это касается одежды, так как китайский размер отличается от наших стандартов. А так как у вас нет возможности примерить товар, то лучше не рисковать и брать позиции, ориентируясь на отзывы от других покупателей.