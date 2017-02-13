Компания Apple разработала новую многослойную материнскую плату, которая позволит увеличить емкость аккумулятора в будущих смартфонах iPhone, сохранив при этом габариты и толщину корпуса.

В частности, 4,7-дюймовый iPhone 7s может получить аккумулятор на 2700 мАч, тогда как емкость батареи iPhone 7 составляет 1960 мАч.

Также подтвердилась информация о том, что в этом году Apple выпустит сразу три смартфона. Среди них будет инновационный iPhone 8 с OLED-экраном и корпусом из нержавеющей стали и стекла. Поставку премиальных материалов обеспечат компании Foxconn Technology и Jabil Circuit.





Модель с 4,7-дюймовым экраном получит IPS-матрицу и корпус из алюминиевого сплава. Достоверной информации о характеристиках 5,5-дюймового iPhone 7s Plus пока нет.

Официальный анонс новинок ожидается в сентябре.