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Galaxy Note 8 получил кодовое название «Байкал»

14.02.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон Samsung Galaxy Note 8 выйдет осенью этого года. Новинка получила кодовое название «Байкал», что может указывать на водостойкие характеристики устройства. Информация об этом появилась на страницах китайской соцсети Weibo.

Ранее планы по выпуску смартфона Galaxy Note 8 подтвердил руководитель мобильного подразделения компании Ди Джей Кох. По его словам, новый флагман будет лучше предшественника во всем. В частности, более безопасным и инновационным. Проблема с самопроизвольным возгоранием не повторится.

Galaxy Note 8 получил кодовое название «Байкал»

Galaxy Note 7 продержался в продаже всего два месяца. За это время смартфон поджог несколько домов и автомобилей. Причиной этого стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

Официальный анонс Galaxy Note 8 ожидается в сентябре.

 
 
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Смартфон Samsung Galaxy Note 8 выйдет осенью этого года. Новинка получила кодовое название «Байкал», что...

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