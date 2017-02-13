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Судьба сделки между Samsung и Harman решится 17 февраля

14.02.2017 15:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В ноябре прошлого года компания Samsung анонсировала сделку о покупке американского производителя автомобильной электроники Harman за $8 миллиардов.

Совет директоров Harman официально одобрил сделку, но один из акционеров заявил о намерении голосовать против нее, поскольку счел предложенную сумму недостаточной. Чуть позже он заручился поддержкой других акционеров и подал в суд на членов совета директоров, чтобы замедлить процесс слияния и выработать более приемлемые условия.

Судьба сделки между Samsung и Harman решится 17 февраля

Судьба сделки решится 17 февраля. В этот день состоится очередное собрание акционеров. Если более 50% из них проголосую за продажу Harman, то все остальные будут обязаны продать свои доли в компании.

На момент анонса озвученная южнокорейским производителем сумма сделки превосходила капитализацию Harman на 28%. Сегодня компания стоит $7,75 миллиарда.

 
 
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В ноябре прошлого года компания Samsung анонсировала сделку о покупке американского производителя...

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