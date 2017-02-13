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velcom подарит 6 ГБ интернета при подключении на линейку «Комфорт»

14.02.2017 17:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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velcom подарит 6 ГБ интернета при подключении на линейку «Комфорт»

Мобильный оператор velcom анонсировал акционные бонусы для новых абонентов тарифов линейки «Комфорт». В дополнение к скидке 50% на абонентскую плату, velcom теперь дарит при подключении еще и 6 ГБ интернет-трафика. Акция действует в период с 13 февраля по 15 марта 2017 года

Особенностью тарифных планов «Комфорт» является голосовой безлимит внутри 3G-сети velcom. Бесплатно общаться можно более чем на 94% территории Беларуси, в том числе и в сельской местности.

Тарифы «Комфорт» также отличают большие объемы интернет-трафика (до 8 ГБ), учитывающие растущие потребности владельцев смартфонов и планшетов. Так, линейка предусматривает четыре тарифных плана с 1, 2, 4 и 8 ГБ включенного интернет-трафика. В зависимости от тарифа абонент также получает от 100 до 400 минут на звонки во все сети Беларуси, которые не расходуются при общении внутри 3G-сети velcom.

Что важно, на тарифных планах «Комфорт» действует низкая стоимость дополнительных мегабайтов. Стоимость 1 МБ сверх включенного трафика варьируется от 0,3 копейки на тарифе «Комфорт 8» до 1 копейки на «Комфорте». Получается, что при дополнительном использовании 100 МБ сумма оплаты составит от 30 копеек до 1 рубля в зависимости от тарифа.

Еще одно преимущество линейки – наличие SMS-уведомления об окончании включенного трафика. Каждый пользователь тарифов «Комфорт» получает бесплатное сообщение, как только начинают заканчиваться входящие в абонплату мегабайты.

 
 
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Мобильный оператор velcom анонсировал акционные бонусы для новых абонентов тарифов...

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