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Белорусам позволят отказаться от SMS-рассылок

14.02.2017 17:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Белорусам позволят отказаться от SMS-рассылок

Министерством связи и информатизации Республики Беларусь подготовлен проект, позволяющий абонентам отказаться от SMS-рассылок.

Ведомство предлагает закрепить обязанности оператора электросвязи осуществлять рассылку SMS-сообщений в сети других операторов электросвязи только при наличии заключенных с такими операторами договоров на прием и рассылку SMS-сообщений.

При этом оператор электросвязи обязан по письменному заявлению абонента прекратить передачу SMS-сообщений с указанного абонентом абонентского номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством.

«Таким образом, предлагается выстроить прозрачные правила взаимоотношений между абонентами и операторами электросвязи, которые позволят при возникновении спорных ситуаций оперировать нормами, в том числе технически параметрами качества услуги, и позволят заинтересованным сторонам в установленном законодательством порядке принимать согласованные решения при исполнении условий договора», - говорится в пресс-релизе Министерства связи и информатизации.

 
 
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