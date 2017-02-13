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Белорусам позволят отказаться от SMS-рассылок
14.02.2017 17:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь подготовлен проект, позволяющий абонентам отказаться от SMS-рассылок.
Ведомство предлагает закрепить обязанности оператора электросвязи осуществлять рассылку SMS-сообщений в сети других операторов электросвязи только при наличии заключенных с такими операторами договоров на прием и рассылку SMS-сообщений.
При этом оператор электросвязи обязан по письменному заявлению абонента прекратить передачу SMS-сообщений с указанного абонентом абонентского номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством.
«Таким образом, предлагается выстроить прозрачные правила взаимоотношений между абонентами и операторами электросвязи, которые позволят при возникновении спорных ситуаций оперировать нормами, в том числе технически параметрами качества услуги, и позволят заинтересованным сторонам в установленном законодательством порядке принимать согласованные решения при исполнении условий договора», - говорится в пресс-релизе Министерства связи и информатизации.
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Министерством связи и информатизации Республики Беларусь подготовлен проект,...
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