МИНСК, 14 фев — Sputnik. Финская компания HMD Global, которая обладает правами на выпуск телефонов под брендом Nokia, представит обновленную версию классического телефона Nokia 3310, передает во вторник газета The Independent .



© AFP/ Antti Aimo-Koivisto Количество предзаказов на новый смартфон Nokia превысило миллион

По информации издания, новая версия легендарной 3310 будет стоить 59 евро. По задумке производителя, телефон будут покупать в качестве второй "звонилки" те, кто испытывает ностальгию по этой модели.

Телефон будет представлен в ходе Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Также на мероприятии под брендом Nokia будут представлены модели 3, 5 и 6.

Nokia в 2013 году продала свой мобильный бизнес компании Microsoft за 5,4 миллиарда евро, однако в мае 2016 года Nokia предоставила компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под всемирно известным брендом на 10 лет.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.