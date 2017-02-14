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Стало известно, сколько будет стоить "реинкарнация" Nokia 3310
14.02.2017 20:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Финская компания HMD Global, которая обладает правами на выпуск телефонов под брендом Nokia, представит обновленную версию классического телефона Nokia 3310, передает во вторник газета
© AFP/ Antti Aimo-Koivisto
По информации издания, новая версия легендарной 3310 будет стоить 59 евро. По задумке производителя, телефон будут покупать в качестве второй "звонилки" те, кто испытывает ностальгию по этой модели.
Телефон будет представлен в ходе Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Также на мероприятии под брендом Nokia будут представлены модели 3, 5 и 6.
Nokia в 2013 году продала свой мобильный бизнес компании Microsoft за 5,4 миллиарда евро, однако в мае 2016 года Nokia
Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.
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Легендарный "неубиваемый кирпич" производитель решил представить в более современном образе и показать на MWC в Барселоне.
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