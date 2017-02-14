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Стало известно, сколько будет стоить "реинкарнация" Nokia 3310

14.02.2017 20:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Финская компания HMD Global, которая обладает правами на выпуск телефонов под брендом Nokia, представит обновленную версию классического телефона Nokia 3310, передает во вторник газета The Independent.

Стало известно, сколько будет стоить "реинкарнация" Nokia 3310
© AFP/ Antti Aimo-Koivisto
Количество предзаказов на новый смартфон Nokia превысило миллион

По информации издания, новая версия легендарной 3310 будет стоить 59 евро. По задумке производителя, телефон будут покупать в качестве второй "звонилки" те, кто испытывает ностальгию по этой модели.

Телефон будет представлен в ходе Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Также на мероприятии под брендом Nokia будут представлены модели 3, 5 и 6.

Nokia в 2013 году продала свой мобильный бизнес компании Microsoft за 5,4 миллиарда евро, однако в мае 2016 года Nokia предоставила компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под всемирно известным брендом на 10 лет.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарный "неубиваемый кирпич" производитель решил представить в более современном образе и показать на MWC в Барселоне.

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