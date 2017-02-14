Telegram — первый мессенджер, в котором появились «умные» боты. А сейчас на площадке есть сотни полезных сервисов. 42.TUT.BY выбрал восемь ботов, которые могут быть полезны для белорусов — от курса валюты до переводчика.





BYRKI

@byrkibybot





Один из самых удобных ботов-калькуляторов курса валюты. Можно ввести сумму в белорусских рублях и узнать, сколько это в долларах США, евро и российских рублях по курсу Нацбанка. Работает и наоборот — главное указать рядом с цифрой валюту. Бот «поймет» и значок «$», и слово «доллар», и менее официальные названия вроде «баксов» или «рубасов».

Белпочта

@BelpostTrackBot





Полезный сервис для тех, кто ждет посылки по Беларуси. Можно ввести трек-номер и увидеть полную историю отправления.

BYNgo

@BYNgo_bot





Бот сервиса Webpay, который позволяет оплатить мобильную связь, интернет, штрафы ГАИ или пополнить электронный кошелек. Платить через бот удобно с мобильного: вместо мелких полей-окошек здесь — сообщения.

GomelTrans

@gomeltrans_bot





Сервис работает только в Гомеле, зато делает это на «отлично». Это бот для тех, кто стоит на остановке и ждет автобус. Выбираете остановку, номер маршрута и направление — а сервис показывает, сколько минут осталось ждать.

Перехват

@perehvat_bot





Бот проекта «Перехват». Правда, работает он только в одну сторону: вы можете сообщить другим водителям о проблеме на дороге. После проверки модератором сообщение появится в лентах проекта. Рассказать можно о ПДД, пьяном водителе, нерабочем светофоре, а также о найденном или потерянном номерном знаке.

BelarusAuto

@BelarusAutoBot





Еще один сервис для водителей. Полезных функций здесь несколько: можно узнать про очереди на границе и найти ближайшее СТО, мойку или заправку. А еще подписаться на сообщения о фотофиксации ваших нарушений — для этого понадобятся фамилия и номер автомобиля.

Перакладнік Белазар

@BelazarBot





Один из самых полных белорусско-русских словарей — теперь еще и бот. Все просто: пишете слово на русском, получаете ответ по-белорусски. В обратную сторону тоже работает.

Kartoteka

@kartotekabot





Сервис для тех, кто работает с юридическими лицами: по названию контрагента бот расскажет вам УНП, дату регистрации и адрес регистрации.

Weatherman

@weatherman_bot





Этот сервис работает не только в Беларуси, но для наших городов подходит отлично. Вводите город — и бот рассказывает о погоде на сегодня и три дня вперед. Есть также подробный прогноз с влажностью и давлением, а также прогноз по часам.

National Geographic Беларусь

@NGBelarusbot





Автоматически присылает красивые фотографии из разных уголков Беларуси — здесь и городские пейзажи, и природа, и старинные церкви. К известному изданию о географии этот бот отношения не имеет.

42.TUT.BY

@tutby42





Кроме ботов, в Telegram можно подписаться на каналы — они тоже выглядят как диалоги, но их пополняют вручную администраторы. Каналов о Беларуси и для белорусов пока не так много — в основном у средств массовой информации.

Кстати, Telegram-канал теперь есть у 42.TUT.BY. Здесь мы рассказываем о самом любопытном, а больше всего внимания уделяем науке и новостям интернета. Обязательно подписывайтесь !

Бонус: белорусские стикеры

Стикеры — аналог эмодзи и смайликов, их можно вставлять в любой диалог. Хотя свой стикерпак может сделать любой, явно белорусских набора мы нашли всего два.

« Районы Минска »

Один район — одна ассоциация. Грушевку символизируют груши, район тракторного завода — трактор. Немиге пририсовали потоп, а Комаровке — шаурму. Шабаны изображены как особая область на карте города.





« Батька »

Просто фотографии Александра Лукашенко. Идеальный способ передать почти любую эмоцию — от радости до «фейспалма».



