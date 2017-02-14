|
Восемь ботов в Telegram, которые будут полезны белорусам
15.02.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Telegram — первый мессенджер, в котором появились «умные» боты. А сейчас на площадке есть сотни полезных сервисов. 42.TUT.BY выбрал восемь ботов, которые могут быть полезны для белорусов — от курса валюты до переводчика.
BYRKI
Один из самых удобных ботов-калькуляторов курса валюты. Можно ввести сумму в белорусских рублях и узнать, сколько это в долларах США, евро и российских рублях по курсу Нацбанка. Работает и наоборот — главное указать рядом с цифрой валюту. Бот «поймет» и значок «$», и слово «доллар», и менее официальные названия вроде «баксов» или «рубасов».
Белпочта
Полезный сервис для тех, кто ждет посылки по Беларуси. Можно ввести трек-номер и увидеть полную историю отправления.
BYNgo
Бот сервиса Webpay, который позволяет оплатить мобильную связь, интернет, штрафы ГАИ или пополнить электронный кошелек. Платить через бот удобно с мобильного: вместо мелких полей-окошек здесь — сообщения.
GomelTrans
Сервис работает только в Гомеле, зато делает это на «отлично». Это бот для тех, кто стоит на остановке и ждет автобус. Выбираете остановку, номер маршрута и направление — а сервис показывает, сколько минут осталось ждать.
Перехват
Бот проекта «Перехват». Правда, работает он только в одну сторону: вы можете сообщить другим водителям о проблеме на дороге. После проверки модератором сообщение появится в лентах проекта. Рассказать можно о ПДД, пьяном водителе, нерабочем светофоре, а также о найденном или потерянном номерном знаке.
BelarusAuto
Еще один сервис для водителей. Полезных функций здесь несколько: можно узнать про очереди на границе и найти ближайшее СТО, мойку или заправку. А еще подписаться на сообщения о фотофиксации ваших нарушений — для этого понадобятся фамилия и номер автомобиля.
Перакладнік Белазар
Один из самых полных белорусско-русских словарей — теперь еще и бот. Все просто: пишете слово на русском, получаете ответ по-белорусски. В обратную сторону тоже работает.
Kartoteka
Сервис для тех, кто работает с юридическими лицами: по названию контрагента бот расскажет вам УНП, дату регистрации и адрес регистрации.
Weatherman
Этот сервис работает не только в Беларуси, но для наших городов подходит отлично. Вводите город — и бот рассказывает о погоде на сегодня и три дня вперед. Есть также подробный прогноз с влажностью и давлением, а также прогноз по часам.
National Geographic Беларусь
Автоматически присылает красивые фотографии из разных уголков Беларуси — здесь и городские пейзажи, и природа, и старинные церкви. К известному изданию о географии этот бот отношения не имеет.
42.TUT.BY
Кроме ботов, в Telegram можно подписаться на каналы — они тоже выглядят как диалоги, но их пополняют вручную администраторы. Каналов о Беларуси и для белорусов пока не так много — в основном у средств массовой информации.
Бонус: белорусские стикеры
Стикеры — аналог эмодзи и смайликов, их можно вставлять в любой диалог. Хотя свой стикерпак
Один район — одна ассоциация. Грушевку символизируют груши, район тракторного завода — трактор. Немиге пририсовали потоп, а Комаровке — шаурму. Шабаны изображены как особая область на карте города.
«
Просто фотографии Александра Лукашенко. Идеальный способ передать почти любую эмоцию — от радости до «фейспалма».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Telegram — первый мессенджер, в котором появились «умные» боты. А сейчас на площадке есть сотни полезных сервисов. 42.TUT.BY выбрал восемь ботов, которые могут быть...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии