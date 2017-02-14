﻿ Сотрудники Google уволились из-за слишком высоких зарплат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сотрудники Google уволились из-за слишком высоких зарплат

15.02.2017 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Одной из причин ухода талантливых работников из проекта Google по разработке беспилотного автомобиля в прошлом году стали слишком высокие жалования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Сотрудники Google уволились из-за слишком высоких зарплат

Первые штатные сотрудники получали компенсации по необычной системе, которая начала действовать в 2010 году, после того как Google представила первый проект беспилотного автомобиля.

Компания хотела привязать зарплаты сотрудников к прогрессу проекта, а не к доходу корпорации от рекламы. Помимо денежных окладов, некоторые сотрудники получали бонусы и доли в бизнесе. Периодически компания оценивала работу подразделения и применяла к зарплатам «множители».

Одно из крупных повышений зарплат произошло в конце 2015. Тогда, по данным источников, некоторые работники получили многомиллионные выплаты. Один из работников за четыре года работы увеличил свой заработок в 16 раз.

Из-за этого некоторые «ветераны» могли больше не заботиться о том, чтобы сохранить свои рабочие места. Два источника назвали огромные выплаты «отвали-деньги» (F-you money).

В 2016 году многие работники начали покидать подразделение. Одни сомневались в новом руководителе, другие хотели начать собственные проекты по разработке автономных автомобилей.

«Большие выплаты усугубили ситуацию, так как работники имели меньше финансовых стимулов, чтобы остаться», — пишет издание. Из бывших работников Google сформировались такие стартапы как Otto и Argo AI, которые также заняты разработкой беспилотных авто.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из причин ухода талантливых работников из проекта Google по разработке беспилотного автомобиля в прошлом году стали слишком высокие жалования. Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Восемь ботов в Telegram, которые будут полезны белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика