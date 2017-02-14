Национальный оператор связи «Белтелеком» поделился итогами работы за 2016 год. По данным компании, абонентов с широкополосным доступом в интернет стало больше, а средие скорости у них заметно выросли.



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Проникновение стационарного широкополосного доступа к началу 2017 года достигло 25%. Сейчас технологией пользуется более 2,3 миллиона абонентов.

По данным оператора, средняя скорость широкополосного доступа в сеть Интернет в расчете на одного абонента выросла с 5,7 Мбит/с на начало года до 8,8 Мбит/с на конец года. Этот показатель увеличился на 3,1 Мбит/с или на 54%.

Интернетом по технологии GPON пользуется миллион человек. За 2016 год филиалы предприятия построили и ввели в эксплуатацию около 6000 км волоконно-оптических линий связи.

Также компания рассказала, что IP-телевидением в Беларуси пользуется уже 1,3 миллиона (проникновение — 16 процентов). К IMS-платформе «Белтелекома» подключено 1,8 миллиона абонентов.