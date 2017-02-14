﻿ На 54% за год: "Белтелеком" рассказал о росте скорости интернета в стране. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На 54% за год: "Белтелеком" рассказал о росте скорости интернета в стране

15.02.2017 11:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Национальный оператор связи «Белтелеком» поделился итогами работы за 2016 год. По данным компании, абонентов с широкополосным доступом в интернет стало больше, а средие скорости у них заметно выросли.

На 54% за год: "Белтелеком" рассказал о росте скорости интернета в стране
Изображение: byfly.ws

Проникновение стационарного широкополосного доступа к началу 2017 года достигло 25%. Сейчас технологией пользуется более 2,3 миллиона абонентов.

По данным оператора, средняя скорость широкополосного доступа в сеть Интернет в расчете на одного абонента выросла с 5,7 Мбит/с на начало года до 8,8 Мбит/с на конец года. Этот показатель увеличился на 3,1 Мбит/с или на 54%.

Интернетом по технологии GPON пользуется миллион человек. За 2016 год филиалы предприятия построили и ввели в эксплуатацию около 6000 км волоконно-оптических линий связи.

Также компания рассказала, что IP-телевидением в Беларуси пользуется уже 1,3 миллиона (проникновение — 16 процентов). К IMS-платформе «Белтелекома» подключено 1,8 миллиона абонентов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный оператор связи «Белтелеком» поделился итогами работы за 2016 год. По данным компании, абонентов с широкополосным доступом в интернет стало больше,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сотрудники Google уволились из-за слишком высоких зарплат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика