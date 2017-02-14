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От американских военных улетел беспилотник за 1,5 млн долларов

15.02.2017 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Минобороны США девять суток искало беспилотник RQ-7Bv2 Shadow, ушедший в автономный полет во время испытаний, сообщает Military.com.

Тестирование проходило на полигоне военной базы «Форт Уачука» на юге Аризоны. По сообщению военных, БПЛА стоимостью 1,5 миллиона долларов потерял связь с наземной станцией управления и улетел далеко за пределы военной базы.

От американских военных улетел беспилотник за 1,5 млн долларов
Фото: flightglobal.com

Поиски пропажи велись в течение девяти дней. Согласно заявленным характеристикам, RQ-7Bv2 Shadow может находиться в воздухе девять часов и за это время способен преодолеть расстояние в 109 километров.

Представитель 7-й пехотной дивизии армии США Фредерик Уильямс сообщил, что военные обратились за помощью к полиции и представителям общественных организаций, но это не помогло.

Дорогостоящий БПЛА нашелся случайно. Его обнаружил турист в горах Колорадо. Беспилотник застрял на дереве и при жесткой посадке потерял крыло.

Американские военные эксперты до сих пор не могут понять, как RQ-7Bv2 Shadow туда попал. Ведь расстояние между полигоном, где проходили испытания, и местом обнаружения беспилотника составляет 970 км, что в разы превосходит заявленный ресурс дальности БПЛА.

Еще один интересный факт, что за девять суток ни одна наземная служба или войска ПВО так и не обнаружили находящийся в воздухе неопознанный объект довольно внушительных размеров (размах крыла составляет 6,1 м).

 
 
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Минобороны США девять суток искало беспилотник RQ-7Bv2 Shadow, ушедший в автономный полет во время испытаний, сообщает Military.com.

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