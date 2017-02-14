Игра Drunk or Dead от минской студии 4 I Lab получила приз «Лучшая VR-игра» на конференции White Nights в Праге. Сообщение об этом появилось в твиттер-аккаунте студии.



Кадр из игры. Изображение: store.steampowered.com

В кубке мероприятия участвовали инди-игры, разработанные небольшими студиями. Среди членов жюри были представители таких компаний как Unity, Amazon и «ВКонтакте». Победителям достались очки виртуальной реальности Oculus Rift и другие ценные призы.

До финала номинации «Лучшая VR-игра» также дошел другой проект этой студии - игра под названием Ahros: One Warrior Chronicle. За гран-при боролся и проект League of Arosaurs от белорусских разработчиков из MintFrogs.



Стулдия 4 I Lab с призами. Изображение: Никита Суша / facebook.com

Напомним, игра Drunk or Dead показывает зомби-апокалипсис глазами посетителя салуна на Диком Западе. По сюжету зомби-вирус поражает только трезвых людей, поэтому игроку приходится время от времени пропускать по шоту и отстреливаться от ходячих мертвецов.