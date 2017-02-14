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Белорусы c игрой о выпивке получили приз на конференции в Европе
15.02.2017 16:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Игра Drunk or Dead от минской студии 4 I Lab получила приз «Лучшая VR-игра» на конференции White Nights в Праге. Сообщение об этом
В кубке мероприятия участвовали инди-игры, разработанные небольшими студиями. Среди членов жюри были представители таких компаний как Unity, Amazon и «ВКонтакте». Победителям достались очки виртуальной реальности Oculus Rift и другие ценные призы.
До финала номинации «Лучшая VR-игра» также дошел другой проект этой студии - игра под названием Ahros: One Warrior Chronicle. За гран-при боролся и проект League of Arosaurs от белорусских разработчиков из MintFrogs.
Напомним,
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Игра Drunk or Dead от минской студии 4 I Lab получила приз «Лучшая VR-игра» на конференции White Nights в Праге. Сообщение об этом появилось в твиттер-аккаунте студии.
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