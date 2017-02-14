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"А где Актюбинск?" Военные посадили на трассу вертолет, чтобы узнать дорогу
15.02.2017 18:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы узнать дорогу у водителей. Видео с места события
В ролике видно, как из вертолета вылезает один из членов экипажа и бежит к стоящей на дороге фуре, чтобы переговорить с водителем. Затем возвращается обратно, и вертолет улетает.
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В это время один из дальнобойщиков по рации передает свой разговор с летчиком, который спросил: «Мужики, заблудились, пока кружили. Не поняли, в какой стороне Актюбинск».
Новостной портал tengrinews.kz
«…Экипаж, оценив условия безопасности, произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, состояние дорог, произвел взлет и завершил выполнение задачи, осуществив доклад».
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В Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы узнать дорогу у водителей. Видео с места события заснял один из остановленных...
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