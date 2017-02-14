Мобильный оператор life:) с 14 марта этого года упрощает линейку существующих тарифов и закрывает устаревшие пакеты «Лайт йо life:) 30», «Старт йо life:) 240» и «Динамо».

В течение месяца, с 14 февраля по 13 марта включительно оператор дает возможность всем абонентам этих тарифов выбрать новый тарифный план и перейти на него абсолютно бесплатно – без платы за переход. Те абоненты, которые в течение месяца по объективным причинам не успеют перейти на другие тарифы, будут переведены оператором на рекомендованные тарифные планы: «Старт йо life:) 240» сменится на «Старт йо life:)», «Лайт йо life:) 30» сменится на «Лайт йо life:)», «Динамо» сменится на «M».

Если на 14 марта у абонента будет активен пакет услуг устаревшего тарифного плана, то в первый месяц после перевода пакет услуг нового тарифного плана будет бесплатным.

Оператор обращает внимание, что условия рекомендованных тарифных планов (количество и стоимость минут, трафика и т.п.) более выгодны для абонентов, чем условия устаревших тарифных планов.

Также оператор информирует о том, что с 24 февраля вносятся изменения в порядки оказания услуг ТП «Лайт йо life:) 30» и «Динамо». Кроме этого, с 1 марта уходят в архив и становятся недоступными такие услуги, как «150 минут на все сети» без автоматического продления, «Замена SIM-карты на SIM-карту Подсимка life:)» и «Безлимитные звонки на life:)».