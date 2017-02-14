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«Белтелеком»: средняя скорость доступна в интернет выросла на 50%

15.02.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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«Белтелеком»: средняя скорость доступна в интернет выросла на 50%

«Белтелеком» в 2016 году более чем на 50% увеличил среднюю скорость широкополосного доступа в интернет, сообщает БЕЛТА.

Согласно данным компании, проникновение стационарного широкополосного доступа на 100 жителей страны на 1 января составило 25%. Количество абонентов - более 2,3 миллиона. Средняя скорость широкополосного доступа в сеть интернет в расчете на одного абонента выросла с 5,7 Мбит/с на начало 2016 года до 8,8 Мбит/с на конец года (+3,1 Мбит/с, темп роста - 154,4%).

Проникновение услуги IP-телевидения в расчете на 100 жителей Беларуси составило 16%, количество абонентов – более 1,3 миллиона. Количество абонентов коммерческого цифрового эфирного телевизионного вещания составило более 120 тысяч, интернет-телевидения - более 15 тысяч абонентов. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON достигло миллиона.

Кроме того, за 2016 год филиалами «Белтелекома» построены и введены в эксплуатацию около 6 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.

Также в прошлом году было установлено 150,98 тысяч точек доступа Wi-Fi. Всего по Беларуси сейчас функционирует 530,34 тысяч точек доступа Wi-Fi, из них 122,45 тысяч в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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