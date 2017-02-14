Прошивка Android 7.0 Nougat для смартфонов Samsung Galaxy S6 и Galaxy Note 5 выйдет в феврале. Об этом сообщил вице-президент подразделения компании Samsung в Турции.

Обновление для смартфонов Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 edge+ выйдет уже на этой или следующей неделе, тогда как Galaxy S6 edge получит новую систему в конце месяца.

Прошивка для смартфонов Samsung Galaxy A (2016) и бюджетных аппаратов линейки Galaxy J выйдет в мае и июле соответственно.





Android 7.0 Nougat предлагает мультиоконный режим, опцию быстрого ответа и функцию Data Saver, которая позволяет ограничивать использование интернета приложениями. Также разработчики оптимизировали работу фоновых приложений, реализовали группировку уведомлений, снизили энергопотребление системы при потушенном экране и научили ее сообщать о подозрительных телефонных вызовах (спаме).