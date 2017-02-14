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Toshiba получила $3,5 миллиардов убытков в 2016 году

15.02.2017 17:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Японская компания Toshiba терпит огромные убытки. Только по итогам девяти месяцев текущего финансового года компания потеряла около $3,5 миллиардов из-за бизнеса в США, связанного с атомной энергетикой.

Чтобы компенсировать убытки Toshiba планирует продать 20% своего бизнеса по производству микрочипов и списать часть акционерного капитала. На фоне этого председатель совета директоров компании Сигэнори Сига объявил о том, что уйдет в отставку.

Toshiba получила ,5 миллиардов убытков в 2016 году

Также выдвигаются предположения о том, что в будущем компания может продать компьютерный бизнес, если финансовая ситуация не изменится в лучшую сторону.

Отметим, что в 2015 году Toshiba получила чистый убыток в размере около $4 миллиардов из-за скандала с бухгалтерской отчетностью.

 
 
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Японская компания Toshiba терпит огромные убытки. Только по итогам девяти месяцев текущего финансового...

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