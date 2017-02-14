Японская компания Toshiba терпит огромные убытки. Только по итогам девяти месяцев текущего финансового года компания потеряла около $3,5 миллиардов из-за бизнеса в США, связанного с атомной энергетикой.

Чтобы компенсировать убытки Toshiba планирует продать 20% своего бизнеса по производству микрочипов и списать часть акционерного капитала. На фоне этого председатель совета директоров компании Сигэнори Сига объявил о том, что уйдет в отставку.





Также выдвигаются предположения о том, что в будущем компания может продать компьютерный бизнес, если финансовая ситуация не изменится в лучшую сторону.

Отметим, что в 2015 году Toshiba получила чистый убыток в размере около $4 миллиардов из-за скандала с бухгалтерской отчетностью.