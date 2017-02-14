Штатные охладители процессоров AMD Ryzen будут иметь подсветку. Об этом свидетельствует опубликованное в Сети изображение брендированного компьютера.

Также подтвердилась информация о том, что презентация новинок состоится 28 февраля в рамках мероприятия Capsaicin. В этот же день появятся первые обзоры. По некоторым данным, журналистам уже отправлено шесть разных моделей процессоров AMD Ryzen.





Всего к выпуску готовится 17 процессоров. Среди них есть восьми-, шести- и четырехъядерные решения. Все они имеют свободный множитель. Старшие модели поступят в продажу 2 марта.

Согласно предварительным данным, процессоры AMD Ryzen мощнее и дешевле процессоров Intel 7-го поколения и могут частично решить финансовые проблемы компании, которая терпит убытки уже несколько лет подряд.