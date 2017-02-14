﻿ Процессоры AMD Ryzen получат охладители с подсветкой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Процессоры AMD Ryzen получат охладители с подсветкой

15.02.2017 17:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Штатные охладители процессоров AMD Ryzen будут иметь подсветку. Об этом свидетельствует опубликованное в Сети изображение брендированного компьютера.

Также подтвердилась информация о том, что презентация новинок состоится 28 февраля в рамках мероприятия Capsaicin. В этот же день появятся первые обзоры. По некоторым данным, журналистам уже отправлено шесть разных моделей процессоров AMD Ryzen.

Процессоры AMD Ryzen получат охладители с подсветкой

Всего к выпуску готовится 17 процессоров. Среди них есть восьми-, шести- и четырехъядерные решения. Все они имеют свободный множитель. Старшие модели поступят в продажу 2 марта.

Согласно предварительным данным, процессоры AMD Ryzen мощнее и дешевле процессоров Intel 7-го поколения и могут частично решить финансовые проблемы компании, которая терпит убытки уже несколько лет подряд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штатные охладители процессоров AMD Ryzen будут иметь подсветку. Об этом свидетельствует опубликованное...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Toshiba получила $3,5 миллиардов убытков в 2016 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика