Компания Meizu анонсировала смартфон M5s. У него – средние характеристики, металлический корпус и сканер отпечатков пальцев встроенный в кнопку Home.

Новинка имеет 5,2-дюймовый экран скругленными кромками, разрешение которого составляет 1280 x 720 пикселей. За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T760. В помощь ему установлено 3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной расширяемой памяти. Есть также 13-мегапиксельная тыльная камера с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, компанию которой составляет 5-мегапиксельная камера для селфи. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0, а питается от аккумулятора емкостью 3 000 мАч.





Смартфон Meizu M5s поступит в продажу 20 февраля. В Китае его можно будет купить по цене от $116.