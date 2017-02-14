Пользователям приставки PlayStation 4 стало доступно второе дополнение для ужастика Resident Evil 7. Оно предлагает два сценария и один новый режим, сообщает InGame .

В сценарии «21» нужно выжить в смертельно опасной игре с Лукасом Бейкером, а сценарий «Дочери» раскрывает прошлое семьи Бейкер до трагических событий основной игры. Режим «55-й день рождения Джека» — это отдельная от игры сатирическая модификация, в которой нужно накормить Джека Бейкера.





Пользователи PC и Xbox One получат доступ к новому контенту 21 февраля. Также к выходу готовится бесплатное дополнение «Не герой» и платный сюжетный эпизод. Подробности будут объявлены позже.