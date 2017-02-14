YouTube сообщил о прекращении сотрудничества с видеоблогером Феликсом Чельбергом, который известен под псевдонимом PewDiePie, сообщает InGame .

Блогер обвиняется в антисемитизме из-за ролика, в котором два индейца поднимают плакат с надписью Death To All Jews. В видео были обнаружены призывы к антисемитизму и отсылки к нацизму. Чельберг попытался принести извинения, но партнеры стали уходить один за другим.





Первой «тонущий корабль» покинула компания Disney. Затем от сотрудничества с блогером отказался YouTube, для которого Чельберг занимался эксклюзивным проектом в рамках сервиса YouTube Red. Также PewDiePie был исключен из программы Google Preferred, позволяющей популярным блогерам зарабатывать на рекламе.

PewDiePie является одним из самых высокооплачиваемых звезд YouTube по версии Forbes. Годовой заработок Феликса составляет около $18 миллионов.