﻿ YouTube прекратил сотрудничество с PewDiePie из-за антисемитского ролика. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

YouTube прекратил сотрудничество с PewDiePie из-за антисемитского ролика

15.02.2017 18:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
YouTube прекратил сотрудничество с PewDiePie из-за антисемитского ролика

YouTube сообщил о прекращении сотрудничества с видеоблогером Феликсом Чельбергом, который известен под псевдонимом PewDiePie, сообщает InGame.

Блогер обвиняется в антисемитизме из-за ролика, в котором два индейца поднимают плакат с надписью Death To All Jews. В видео были обнаружены призывы к антисемитизму и отсылки к нацизму. Чельберг попытался принести извинения, но партнеры стали уходить один за другим.

YouTube прекратил сотрудничество с PewDiePie из-за антисемитского ролика

Первой «тонущий корабль» покинула компания Disney. Затем от сотрудничества с блогером отказался YouTube, для которого Чельберг занимался эксклюзивным проектом в рамках сервиса YouTube Red. Также PewDiePie был исключен из программы Google Preferred, позволяющей популярным блогерам зарабатывать на рекламе.

PewDiePie является одним из самых высокооплачиваемых звезд YouTube по версии Forbes. Годовой заработок Феликса составляет около $18 миллионов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
YouTube сообщил о прекращении сотрудничества с видеоблогером Феликсом Чельбергом,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Смартфон Meizu M5s представлен официально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика