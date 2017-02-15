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"Белтелеком" повышает цены на международные звонки и ряд других услуг
16.02.2017 09:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Национальный оператор связи "Белтелеком" повысит стоимость ряд услуг с 1 марта, сообщила в четверг пресс-служба оператора.
Подорожают, в частности, услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакеты услуг и справочно-информационные услуги, уточняется в сообщении компании.
Изменения в стоимости коснутся также некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к сети Интернет.
При этом подчеркивается, что средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню действующих тарифов.
Стоимость местных и междугородних звонков, а также услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуг хостинга остается прежней. Повышать ее в 2017 году не планируется, подчеркнули в "Белтелекоме".
В компании напомнили, что последнее изменение тарифов на услуги компании было проведено в декабре 2015 года. Между тем постоянное развитие телекоммуникационных технологий невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг.
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Новые тарифы на услуги начнут действовать с 1 марта, средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню действующих тарифов.
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