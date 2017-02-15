Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий продолжает выкладывать в Instagram фото наших городов с борта МКС. На этот раз он поделился снимком дневного Минска.

«Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска! Так выглядит столица Беларуси с борта МКС в светлое время суток», — написал Новицкий.

Напомним, космонавт уже выкладывал фото ночной столицы , Бреста и Гомеля. На МКС Новицкий отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира экспедиции.