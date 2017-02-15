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"Доброе утро жителям Минска". Космонавт Олег Новицкий выложил новое фото столицы с борта МКС
16.02.2017 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий продолжает выкладывать в Instagram фото наших городов с борта МКС. На этот раз он поделился снимком дневного Минска.
«Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска! Так выглядит столица Беларуси с борта МКС в светлое время суток», — написал Новицкий.
Напомним, космонавт уже выкладывал фото
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Космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий продолжает выкладывать в Instagram фото наших городов с борта МКС. На этот раз он поделился снимком дневного...
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