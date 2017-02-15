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"Белтелеком": с 1 марта подорожают byfly и ZALA

16.02.2017 13:42 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Стоимость тарифов на byfly и ZALA‍ повысится с 1 марта текущего года, сообщили в пресс-службе РУП "Белтелеком".

Последнее изменение тарифов на услуги национального оператора связи повышались в декабре 2015 года.

"Нынешние изменения в стоимости коснутся некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к сети интернет", — рассказали в "Белтелекоме".

Кроме того, подорожают услуги телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакеты услуг и справочно-информационные услуги. "Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году", — уточнили собеседники агентства.

Так, для физлиц установлены следующие тарифы:

  • "Рекорд 10" — до 15,5 рублей
  • "Рекорд 25" — до 20 
  • "Домосед старт" — 14,2 
  • "Домосед XXL" — 16,5 
  • "Домосед Ультра" — 22,5 
  • телевидение ZALA (пакет "Премьера") — 7,35

Ознакомиться с обновленными тарифами можно на сайте компании.

Вместе с тем, в пресс-службе обратили внимание, что повышать стоимость в этом году местных и междугородних звонков, а также услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуг хостинга не будут.

 
Теги: Минск
 
 
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В среднем тарифы увеличатся на 9% по сравнению с прошлогодними, тариф "Домосед Ультра" подорожает до 22,5 рублей.

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