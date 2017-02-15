МИНСК, 16 фев — Sputnik. Стоимость тарифов на byfly и ZALA‍ повысится с 1 марта текущего года, сообщили в пресс-службе РУП "Белтелеком".

Последнее изменение тарифов на услуги национального оператора связи повышались в декабре 2015 года.

"Нынешние изменения в стоимости коснутся некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к сети интернет", — рассказали в "Белтелекоме".

Кроме того, подорожают услуги телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакеты услуг и справочно-информационные услуги. "Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году", — уточнили собеседники агентства.

Так, для физлиц установлены следующие тарифы:

"Рекорд 10" — до 15,5 рублей

"Рекорд 25" — до 20

"Домосед старт" — 14,2

"Домосед XXL" — 16,5

"Домосед Ультра" — 22,5

телевидение ZALA (пакет "Премьера") — 7,35

Ознакомиться с обновленными тарифами можно на сайте компании .

Вместе с тем, в пресс-службе обратили внимание, что повышать стоимость в этом году местных и междугородних звонков, а также услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуг хостинга не будут.