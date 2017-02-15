Водопад «Лошадиный Хвост» (Horsetail Fall), находящийся в национальном парке Йосемити на горе Эль-Капитан (Калифорния), стал «огненным». Об уникальном явлении написала Live Science.

Необычное явление местные жители и гости могут наблюдать ежегодно в последние две недели февраля и только при благоприятных погодных условиях. В этот период вода озаряется солнечными лучами и становится похожа на потоки лавы.

На «огненный» вид «Лошадиного Хвоста» влияет угол падения солнечных лучей, интенсивность освещения и температура воздуха.

Фото ниже — из соцсетей посетителей Йосемити:













