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Картинка дня: "огненный" водопад в Калифорнии
16.02.2017 14:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Водопад «Лошадиный Хвост» (Horsetail Fall), находящийся в национальном парке Йосемити на горе Эль-Капитан (Калифорния), стал «огненным». Об уникальном явлении
Необычное явление местные жители и гости могут наблюдать ежегодно в последние две недели февраля и только при благоприятных погодных условиях. В этот период вода озаряется солнечными лучами и становится похожа на потоки лавы.
На «огненный» вид «Лошадиного Хвоста» влияет угол падения солнечных лучей, интенсивность освещения и температура воздуха.
Фото ниже — из соцсетей посетителей Йосемити:
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Водопад «Лошадиный Хвост» (Horsetail Fall), находящийся в национальном парке Йосемити на горе Эль-Капитан (Калифорния), стал «огненным». Об уникальном явлении написала...
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