Белорусские военные и представители ОПК провели на полигоне «Полесский» испытания опытного образца модернизированного зенитного ракетного комплекса «Оса», сообщает газета «Во славу Родины».



Фото: vsr.mil.by

В ходе тестов были проведены ракетные пуски, целью которых было подтверждение соответствия ЗРК тактико-техническому заданию Минобороны Беларуси.

Совершенствование «Осы» велось в рамках опытно-конструкторской работы «Дозор». Новая машина получила индекс 9А33−1Б, было изменено порядка 70% радиоэлектронного оборудования комплекса, что значительно повысило боевые свойства ЗРК.

Максимальная дальность обнаружения целей у модернизированного комплекса достигла 60 км, дальность — 12 км, а высота — 6 км.

Начальник специализированного конструкторского отдела 2566‑го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения Сергей Куприн рассказал, что несмотря на успешное проведение приемочных испытаний образца, работы по углублению данной модернизации продолжаются до сих пор.

В данной момент, по словам специалиста, проводятся две ОКР. Первая направлена на завершение модернизации станции сопровождения цели и станции визирования ракет. Вторая предусматривает оснащение самой современной аппаратурой функционального контроля вместо имеющейся штатной, а также тренажером-имитатором с функцией электронного выстрела.