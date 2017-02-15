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На Полесье испытывают новейший образец белорусского зенитного ракетного комплекса

16.02.2017 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусские военные и представители ОПК провели на полигоне «Полесский» испытания опытного образца модернизированного зенитного ракетного комплекса «Оса», сообщает газета «Во славу Родины».

На Полесье испытывают новейший образец белорусского зенитного ракетного комплекса
Фото: vsr.mil.by

В ходе тестов были проведены ракетные пуски, целью которых было подтверждение соответствия ЗРК тактико-техническому заданию Минобороны Беларуси.

Совершенствование «Осы» велось в рамках опытно-конструкторской работы «Дозор». Новая машина получила индекс 9А33−1Б, было изменено порядка 70% радиоэлектронного оборудования комплекса, что значительно повысило боевые свойства ЗРК.

Максимальная дальность обнаружения целей у модернизированного комплекса достигла 60 км, дальность — 12 км, а высота — 6 км.

Начальник специализированного конструкторского отдела 2566‑го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения Сергей Куприн рассказал, что несмотря на успешное проведение приемочных испытаний образца, работы по углублению данной модернизации продолжаются до сих пор.

В данной момент, по словам специалиста, проводятся две ОКР. Первая направлена на завершение модернизации станции сопровождения цели и станции визирования ракет. Вторая предусматривает оснащение самой современной аппаратурой функционального контроля вместо имеющейся штатной, а также тренажером-имитатором с функцией электронного выстрела.

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Белорусские военные и представители ОПК провели на полигоне «Полесский» испытания опытного образца модернизированного зенитного ракетного комплекса «Оса»,...

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