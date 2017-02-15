﻿ МТС предлагает год домашнего интернета за 10 рублей в месяц. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МТС предлагает год домашнего интернета за 10 рублей в месяц

16.02.2017 13:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
МТС предлагает год домашнего интернета за 10 рублей в месяц

МТС возобновил акцию, которая позволяет значительно сэкономить на высокоскоростном интернете. В течение целого года после подключения услуги «Домашний Коннект 5» новые абоненты могут пользоваться ей всего за 10 рублей в месяц.

«Домашний Коннект 5» - это самые высокие скорости фиксированного интернета, доступные клиентам МТС. Ночная скорость доступа к сети в рамках этой услуги достигает 200 Мбит/с, а дневная - 100 Мбит/с. Абонентская плата для всех, кто впервые подключится на «Домашний Коннект 5» до 31 марта 2017 года, в течение 12 месяцев будет составлять всего 10 рублей в месяц.

Помимо этого, пользователи услуг «Домашний Коннект» могут купить в МТС современный Wi-Fi-роутер TP-Link всего за 5 рубелей. А программа «Мобильный бонус», в свою очередь, позволяет им каждый месяц получать еще и бесплатные минуты на разговоры и мобильный интернет-трафик.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС возобновил акцию, которая позволяет значительно сэкономить на высокоскоростном...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Белтелеком": с 1 марта подорожают byfly и ZALA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика