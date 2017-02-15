МТС возобновил акцию, которая позволяет значительно сэкономить на высокоскоростном интернете. В течение целого года после подключения услуги «Домашний Коннект 5» новые абоненты могут пользоваться ей всего за 10 рублей в месяц.

«Домашний Коннект 5» - это самые высокие скорости фиксированного интернета, доступные клиентам МТС. Ночная скорость доступа к сети в рамках этой услуги достигает 200 Мбит/с, а дневная - 100 Мбит/с. Абонентская плата для всех, кто впервые подключится на «Домашний Коннект 5» до 31 марта 2017 года, в течение 12 месяцев будет составлять всего 10 рублей в месяц.

Помимо этого, пользователи услуг «Домашний Коннект» могут купить в МТС современный Wi-Fi-роутер TP-Link всего за 5 рубелей. А программа «Мобильный бонус», в свою очередь, позволяет им каждый месяц получать еще и бесплатные минуты на разговоры и мобильный интернет-трафик.