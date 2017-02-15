Компания NVIDIA анонсировала некое мероприятие, которое пройдет 28 февраля. Предполагается, что в этот день будет представлена новая флагманская видеокарта GeForce GTX 1080 Ti, сообщает InGame .

Анонс новинки состоится на фоне запуска многообещающих процессоров AMD Ryzen. Также 28 февраля могут быть раскрыты подробности о графических ускорителях AMD Vega, которыми производитель дразнит уже несколько кварталов. В любом случае день обещает быть насыщенным и интересным.





GeForce GTX 1080 Ti приписывают графический процессор GP102, располагающий 3328 ядрами CUDA. Также карточка получит 10 или 12 ГБ памяти и 384-битную шину. Частотные характеристики GPU составят 1503/1623 МГц, а пропускная способность — 382 ГБ/с. Энергопотребление будет находится на уровне 250 Вт.

Стоимость референсной модели в исполнении Founders Edition, по слухам, составит $899. Решения от производителей можно будет приобрести по цене от $799.