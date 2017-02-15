Легендарный телефон Nokia 3310 получит приемника. Официальный анонс устройства ожидается 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Поговаривают, что стоимость новинки составит 59 евро. Ниже опубликовано концептуальное видео, которое позволяет представить, как может выглядеть культовый телефон в новом исполнении.

Также к выпуску готовится международная версия представленного ранее смартфона Nokia 6, который можно будет купить за 249 евро.

Будут и аппараты попроще. Среди них 5,2-дюймовый смартфон Nokia 5, которому приписывают экран с разрешением 1280 x 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 12-мегапиксельную камеру. Стоимость данной модели составит 199 евро.

Характеристики смартфона Nokia 3 не уточняются, но стоить он будет всего 149 евро.