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Приемник Nokia 3310 дебютирует на MWC 2017

16.02.2017 14:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Легендарный телефон Nokia 3310 получит приемника. Официальный анонс устройства ожидается 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Поговаривают, что стоимость новинки составит 59 евро. Ниже опубликовано концептуальное видео, которое позволяет представить, как может выглядеть культовый телефон в новом исполнении.

Также к выпуску готовится международная версия представленного ранее смартфона Nokia 6, который можно будет купить за 249 евро.

Будут и аппараты попроще. Среди них 5,2-дюймовый смартфон Nokia 5, которому приписывают экран с разрешением 1280 x 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 12-мегапиксельную камеру. Стоимость данной модели составит 199 евро.

Характеристики смартфона Nokia 3 не уточняются, но стоить он будет всего 149 евро.

 
 
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Легендарный телефон Nokia 3310 получит приемника. Официальный анонс устройства ожидается 26 февраля в...

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