|
Приемник Nokia 3310 дебютирует на MWC 2017
16.02.2017 14:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Легендарный телефон Nokia 3310 получит приемника. Официальный анонс устройства ожидается 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Поговаривают, что стоимость новинки составит 59 евро. Ниже опубликовано концептуальное видео, которое позволяет представить, как может выглядеть культовый телефон в новом исполнении.
Также к выпуску готовится международная версия представленного ранее смартфона Nokia 6, который можно будет купить за 249 евро.
Будут и аппараты попроще. Среди них 5,2-дюймовый смартфон Nokia 5, которому приписывают экран с разрешением 1280 x 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти и 12-мегапиксельную камеру. Стоимость данной модели составит 199 евро.
Характеристики смартфона Nokia 3 не уточняются, но стоить он будет всего 149 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный телефон Nokia 3310 получит приемника. Официальный анонс устройства ожидается 26 февраля в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии