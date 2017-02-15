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Xbox Scorpio анонсируют 11 июня
16.02.2017 15:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Презентация приставки Xbox Scorpio состоится 11 июня на выставке E3 2017. Об этом свидетельствует изображение, опубликованное на официальной странице Xbox в сервисе Twitter.
Microsoft называет Xbox Scorpio «самой мощной консолью в истории игровой индустрии». Она получила графический процессор с производительностью в 6 терафлопс, обеспечивающий поддержку разрешения 4К в играх и высококачественную графику в устройствах виртуальной реальности. При этом новая приставка полностью совместима со всеми играми и аксессуарами для оригинального Xbox One, сообщает
В продажу Xbox Scorpio поступит в конце 2017 года.
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Презентация приставки Xbox Scorpio состоится 11 июня на выставке E3 2017. Об этом свидетельствует изображение,...
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