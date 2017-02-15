Презентация приставки Xbox Scorpio состоится 11 июня на выставке E3 2017. Об этом свидетельствует изображение, опубликованное на официальной странице Xbox в сервисе Twitter.

Microsoft называет Xbox Scorpio «самой мощной консолью в истории игровой индустрии». Она получила графический процессор с производительностью в 6 терафлопс, обеспечивающий поддержку разрешения 4К в играх и высококачественную графику в устройствах виртуальной реальности. При этом новая приставка полностью совместима со всеми играми и аксессуарами для оригинального Xbox One, сообщает InGame .





В продажу Xbox Scorpio поступит в конце 2017 года.