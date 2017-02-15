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Redstone 3 станет последним крупным обновлением для Windows 10 Mobile

16.02.2017 15:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft собирается покончить с операционной системой Windows 10 Mobile. Поговаривают, что ожидаемое грядущей осенью обновление Redstone 3 станет для нее последним. Затем система будет получать лишь заплатки безопасности. Полностью поддержка мобильной платформы прекратится 9 октября 2018 года.

Redstone 3 станет последним крупным обновлением для Windows 10 Mobile

Смартфоны с Windows 10 Mobile оказались не востребованы. Компания несколько лет пыталась сделать систему конкурентоспособной, но потребители проигнорировали ее из-за отсутствия популярных приложений. Поэтому сейчас Microsoft занимается разработкой новой ARM-версии Windows 10, которая будет работать на смартфонах и позволит запускать компьютерные программы.

Первым шагом на пути к этому станет система Windows 10 Cloud, с помощью которой компания планирует увеличить количество универсальных приложений в магазине Windows Store.

 
 
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Компания Microsoft собирается покончить с операционной системой Windows 10 Mobile. Поговаривают, что ожидаемое...

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