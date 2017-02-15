﻿ Samsung выпустит защищенный смартфон Galaxy Xcover 4. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Samsung выпустит защищенный смартфон Galaxy Xcover 4

16.02.2017 15:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Samsung планирует возродить серию защищенных смартфонов Galaxy Xcover, последней представитель которой вышел в 2015 году. Об этом свидетельствует появление нового Galaxy Xcover 4 в базе данных бенчмарка GFXBench.

Устройство получило средние характеристики. У него – 4,8-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей и четырехъядерный процессор Exynos 7570 с графикой Mali-T720. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ. Есть также 13-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная дополнительная. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. На этом подробности исчерпаны.

Samsung выпустит защищенный смартфон Galaxy Xcover 4

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Xcover 4 ожидается в ближайшие месяцы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Samsung планирует возродить серию защищенных смартфонов Galaxy Xcover, последней представитель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xbox Scorpio анонсируют 11 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика