Компания Samsung планирует возродить серию защищенных смартфонов Galaxy Xcover, последней представитель которой вышел в 2015 году. Об этом свидетельствует появление нового Galaxy Xcover 4 в базе данных бенчмарка GFXBench.

Устройство получило средние характеристики. У него – 4,8-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей и четырехъядерный процессор Exynos 7570 с графикой Mali-T720. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ. Есть также 13-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная дополнительная. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. На этом подробности исчерпаны.





Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Xcover 4 ожидается в ближайшие месяцы.