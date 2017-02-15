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Рассекречен изогнутый смартфон Huawei P10

16.02.2017 15:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Одна из модификаций флагманского смартфона Huawei P10 действительно получит симметрично изогнутый экран. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть рекламные изображения устройства.

Визуально гаджет похож на отмененный Galaxy Note 7, но имеет двойную камеру и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Также новинка получила порт USB-C.

Рассекречен изогнутый смартфон Huawei P10

Базовой версии приписывают 5,2-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей и процессор Hisilicon Kirin 960, тогда как старшей модели достанется 5,5-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей и более быстрый процессор Kirin 965.

Рассекречен изогнутый смартфон Huawei P10

Huawei P10 с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти будет стоить около $500. Вариант с таким же объемом ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в $600. За модель P10 Premium Edition с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти придется выложить $683.

 
 
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Одна из модификаций флагманского смартфона Huawei P10 действительно получит симметрично изогнутый...

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