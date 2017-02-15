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Годовая выручка EPAM превысила миллиард долларов

16.02.2017 22:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Крупнейший отечественный разработчик программного обеспечения и резидент Парка высокий технологий EPAM Systems по итогам 2016 года получила выручку в размере 1,16 млрд долларов США.

Согласно опубликованной финансовой отчетности, за год выручка компании выросла на 26,9% по сравнению c прошлым годом. Операционная прибыль (GAAP) составила 133,7 млн долларов, что на 26,2% больше, чем годом ранее (106 млн долларов). EPAM Systems ожидает, что в следующем году выручка компании вырастет еще минимум на 20%.

Годовая выручка EPAM превысила миллиард долларов
Фото: Reuters

Ранее один из основателей, президент и председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин раскрыл секреты успеха компании. «Во-первых, мы работаем в очень интересном секторе, который растет. Во-вторых, мы постоянно ищем возможности для своей дифференциации на рынке», — отметил основатель EPAM Systems. Кроме того, по его словам, существует огромный спрос на компании, которые могут делать сложные технологические решения, чем и занимается EPAM.

«Тот рост, который у нас есть, — это просто отражение того, что, несмотря на все трудности и большую конкуренцию, что-то мы делаем правильно и успешно», — заявил основатель EPAM Systems.

Компания является крупнейшим поставщиком услуг в области разработки программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе. Она была создана в 1993 году Аркадием Добкиным и его одноклассником Леонидом Лознером.

Штаб-квартира EPAM Systems расположена в Ньютауне (Пенсильвания, США). Офисы находятся в 25 странах, где работает свыше 20 тыс. человек.

EPAM Systems является резидентом Парка высоких технологий. Это единственная компания с белорусскими корнями, представленная на Нью-Йоркской фондовой бирже. Среди клиентов компании значатся Google, The Coca-Cola Company, Volkswagen, «Газпром» и др.

 
 
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Крупнейший отечественный разработчик программного обеспечения и резидент Парка высокий технологий EPAM Systems по итогам 2016 года получила выручку в размере 1,16 млрд...

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