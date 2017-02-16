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В Минске начинают серийное производство 3D-принтеров
17.02.2017 09:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Общепромышленные и пищевые модели 3D-принтеров будут выпускать в технопарке БНТУ «Политехник». К 2018 году планируется производить 50 устройств в месяц. Об этом рассказала газета «
Напомним, 3D-печать — быстрое создание физических объектов по трехмерной модели. Вещество при этом наносится послойно, а слои склеиваются между собой. В качестве материалов чаще всего используется пластик, но возможна печать и из дерева, металла, стволовых клеток, шоколада и множества других материалов.
По словам разработчиков, стоимость 3D-принтера белорусского производства для покупателя составит в среднем 2 тысячи рублей — это вдвое дешевле, чем у зарубежных аналогов. Ученые будут стремиться продолжить делать устройства дешевле.
Применять 3D-принтеры белорусские разработчики предлагают в том числе и для медицинских целей — «печати» имплантатов и макетов протезов. Также в технопарке есть 3D-принтер для печати пищевыми продуктами — шоколадом, пастой, глазурью, кремом или тестом.
В планах разработчиков — принтер для возведения зданий. «Отработаем технологию и приступим к изготовлению восьмиметровой машины. Бетонное сырье для нее сейчас создают на кафедре строительных материалов БНТУ», — рассказал Василий Артющик, директор РУП «Новые оптоэлектронные технологии».
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Общепромышленные и пищевые модели 3D-принтеров будут выпускать в технопарке БНТУ «Политехник». К 2018 году планируется производить 50 устройств в месяц. Об этом...
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