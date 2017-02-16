МИНСК, 17 фев — Sputnik. Выручка крупнейшей белорусской IT-компании EPAM Systems в 2016 году составила 1,16 миллиарда долларов США, следует из финотчетности корпорации.

Согласно финансовому отчету IT-гиганта, EPAM в минувшем году вырос практически по всем ключевым показателям.

Так, выручка за год увеличилась на 26,9% и достигла 1,16 миллиарда долларов. Операционная прибыль компании составила 133,7 миллиона долларов — также выше, чем в 2015 году. Согласно планам EPAM, в 2017-м году выручка вырастет еще как минимум на 20%.

Выросла в EPAM и общая численность персонала — на 22,0%. Сейчас в компании работает более 19,6 тысяч человек.

EPAM Systems — крупнейший белорусский разработчик программного обеспечения, резидент Парка высоких технологий. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне (США), офисы функционируют в 25 странах мира. Среди клиентов IT-гиганта — десятки мировых брендов и компаний.