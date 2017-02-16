МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусские 3D-принтеры скоро могут быть впервые сертифицированы, сообщил Sputnik декан Факультета информационных технологий и робототехники БНТУ Евгений Трофименко.

Разрабатывать отечественные 3D-принтеры в Белорусском национальном техническом университете начали более года назад: за это время в университетской лаборатории сделали опытные образцы и достаточно продвинулись в разработках.

"Сейчас сконцентрировались на двух аспектах: на 3D-принтерах для пищевого производства и создания изделий из пластика. В первом случае — это, например, производство изделий из шоколада, рисунков на печеньях и прочее… Во втором — например, элементы декора, та же лепнина, или что-то для медицинских целей", — поделился подробностями со Sputnik декан ФИТР БНТУ.

В конце минувшего года белорусские 3D-принтеры отдали на сертификацию в Белорусский государственный институт метрологии — вскоре этот процесс будет завершен и разработка БНТУ получит первой в Беларуси необходимые документы для подобного прибора.



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Говорить про потенциальный экспорт белорусских 3D-принтеров пока Трофименко соглашается очень осторожно.

"Пока мы во многом закупаем комплектующие за рубежом, и там 3D-принтерами никого особо не удивишь. С другой стороны, возможно продвигать на Запад наши идеи, умения, разработки — это вполне может быть. Важно и помнить о том, что один инженер уже не сможет изменить своими разработками мир — должна работать большая команда", — уверен декан Факультета информационных технологий и робототехники.

К 2018-м году, если все пойдет по плану, белорусских 3D-принтеров будут выпускать до 50 экземпляров ежемесячно. В БНТУ уверены: устройство будет востребовано в реальном секторе экономики и окажется полезным для многих предприятий.