﻿ Белорусские 3D-принтеры впервые сертифицируют. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские 3D-принтеры впервые сертифицируют

17.02.2017 11:44 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусские 3D-принтеры скоро могут быть впервые сертифицированы, сообщил Sputnik декан Факультета информационных технологий и робототехники БНТУ Евгений Трофименко.

Белорусские 3D-принтеры впервые сертифицируют
© RUPTLY.
Лишившийся руки инженер "распечатал" себе бионический протез

Разрабатывать отечественные 3D-принтеры в Белорусском национальном техническом университете начали более года назад: за это время в университетской лаборатории сделали опытные образцы и достаточно продвинулись в разработках.

"Сейчас сконцентрировались на двух аспектах: на 3D-принтерах для пищевого производства и создания изделий из пластика. В первом случае — это, например, производство изделий из шоколада, рисунков на печеньях и прочее… Во втором — например, элементы декора, та же лепнина, или что-то для медицинских целей", — поделился подробностями со Sputnik декан ФИТР БНТУ.

В конце минувшего года белорусские 3D-принтеры отдали на сертификацию в Белорусский государственный институт метрологии — вскоре этот процесс будет завершен и разработка БНТУ получит первой в Беларуси необходимые документы для подобного прибора.

Белорусские 3D-принтеры впервые сертифицируют
© Sputnik / Виктор Толочко
Антикариесная упаковка и "забывчивый дом": чем удивит вузовская наука

Говорить про потенциальный экспорт белорусских 3D-принтеров пока Трофименко соглашается очень осторожно.

"Пока мы во многом закупаем комплектующие за рубежом, и там 3D-принтерами никого особо не удивишь. С другой стороны, возможно продвигать на Запад наши идеи, умения, разработки — это вполне может быть. Важно и помнить о том, что один инженер уже не сможет изменить своими разработками мир — должна работать большая команда", — уверен декан Факультета информационных технологий и робототехники.

К 2018-м году, если все пойдет по плану, белорусских 3D-принтеров будут выпускать до 50 экземпляров ежемесячно. В БНТУ уверены: устройство будет востребовано в реальном секторе экономики и окажется полезным для многих предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас исследователи сконцентрировались на 3D-принтерах для пищевого производства и создания изделий из пластика.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Минск претендует на проведение международного космического конгресса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика