МИНСК, 17 фев – Sputnik. ОАО "БелАЗ" планирует выпустить роботизированный самосвал, грузоподъемность которого будет составлять 130 тонн, заявил в интервью изданию " СБ. Беларусь Сегодня " генеральный директор предприятия Петр Пархомчик.

По словам руководителя предприятия, такие машины уже выпускаются на жодинском предприятии, но в планах "БелАЗ" на текущий год – создание более совершенной модели.

"Это принципиально новый дизайн и концепция мощной самоуправляемой техники. Движение самосвала к месту погрузки и разгрузки в автономном режиме обеспечит высокоточная система спутниковой навигации GPS/Глонасс", – сказал Пархомчик.

Он также уточнил, что гарантировать безопасность передвижения самосвала в любых климатических и погодных условиях, в любое время суток будет установленная на машине оптико-электронная система.

Пархомчик подчеркнул, что на мировом рынке "автономные" модели техники становятся все более востребованными по ряду причин: нехватка квалифицированных водителей, работа в небезопасных условиях.

Глава предприятия сообщил, что в серийное производство новый самосвал планируется запустить в 2018 году.