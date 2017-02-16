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БелАЗ собирается сделать роботизированный самосвал

17.02.2017 14:07 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. ОАО "БелАЗ" планирует выпустить роботизированный самосвал, грузоподъемность которого будет составлять 130 тонн, заявил в интервью изданию "СБ. Беларусь Сегодня" генеральный директор предприятия Петр Пархомчик.

БелАЗ собирается сделать роботизированный самосвал
© ГУ МЧС России по Кемеровской области
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По словам руководителя предприятия, такие машины уже выпускаются на жодинском предприятии, но в планах "БелАЗ" на текущий год – создание более совершенной модели.

"Это принципиально новый дизайн и концепция мощной самоуправляемой техники. Движение самосвала к месту погрузки и разгрузки в автономном режиме обеспечит высокоточная система спутниковой навигации GPS/Глонасс", – сказал Пархомчик.

Он также уточнил, что гарантировать безопасность передвижения самосвала в любых климатических и погодных условиях, в любое время суток будет установленная на машине оптико-электронная система. 

Пархомчик подчеркнул, что на мировом рынке "автономные" модели техники становятся все более востребованными по ряду причин: нехватка квалифицированных водителей, работа в небезопасных условиях.

Глава предприятия сообщил, что в серийное производство новый самосвал планируется запустить в 2018 году.

 
Теги: Минск
 
 
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В серийное производство новый самосвал на жодинском предприятии планируется запустить в 2018 году.

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