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Мастер восточных единоборств показал прием против крепкого рукопожатия Трампа

17.02.2017 14:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Обладатель черного пояса по джиу-джитсу рассказал о специальном приеме против крепкого рукопожатия президента США Дональда Трампа. Ролик был опубликован на YouTube-канале Relson Gracie Jiu-Jitsu Academy, передает Lenta.ru.

Мастер восточных единоборств показал прием против крепкого рукопожатия Трампа

Крепкое рукопожатие, во время которого Трамп притягивает человека к себе, стало поводом для множества шуток и пародий.

Силу рук американского лидера испытали на себе такие политики, как вице-президент США Майк Пенс, глава японского правительства Синдзо Абэ и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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На видео мастер восточных единоборств демонстрирует прием под названием «Гусиная шея», который, по его словам, следует применять для защиты во время рукопожатия с Трампом. «Я не призываю никого делать это с президентом», — отмечает он в начале ролика.

 
 
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Обладатель черного пояса по джиу-джитсу рассказал о специальном приеме против крепкого рукопожатия президента США Дональда Трампа. Ролик был опубликован на...

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