Врачи в Минске начали ходить на вызовы с 3G-планшетами, позволяющими удаленно работать с электронными амбулаторными картами, формировать электронные направления на лабораторные исследования, а также выписывать электронные рецепты.

Это пилотный проект Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, компании velcom и Минздрава, реализуемый на базе 39-й городской клинической поликлиники г. Минска.





Как это работает

Во время визита участковый терапевт может использовать данные из электронной медкарты пациента. Использование девайсов также должно повысить оперативность работы вне кабинета: информация о новом вызове поступает прямо на планшет, поэтому по окончанию осмотра на дому одного пациента врач может сразу отправиться к следующему.

Цифровой медбук представляет собой планшет, который через SIM-карту velcom подключен к информационной системе поликлиники. Обмен данными происходит по закрытым VPN-каналам и проходит шифрование, что исключает возможность утечки конфиденциальных сведений.

Врач заносит в планшет информацию о результатах осмотра, которая в режиме реального времени поступает в поликлинику и заносится в электронную карту. В результате несколько специалистов могут одновременно ознакомиться с результатами проведенных осмотров, чтобы сделать более точные назначения.

Кроме того, с помощью планшета врач может сформировать электронное направление. Чтобы получить его бумажный аналог, надо лишь обратиться в регистратуру поликлиники. Пациент, помимо бумажного рецепта, получает и электронный: приобрести по нему лекарства можно в любой аптеке. Для этого нужно предъявить именную карту для медобслуживания, которую можно бесплатно получить в поликлинике.





Пока в Минске, потом — в регионы

С начала января технология проходит опытную эксплуатацию на базе 39-й городской клинической поликлиники г. Минска — врачам передано 10 планшетов с SIM-картами.

В ближайшем будущем к проекту присоединятся еще 2 поликлиники, в том числе одна детская, а в перспективе на планшеты могут перейти все поликлиники столицы. В пресс-службе velcom отметили, что они готовы расширить подобную практику на все регионы страны.

«Это совершенно новый опыт, который позволит существенно повысить эффективность работы участковых терапевтов. Использование планшетов может не только повысить точность диагноза, но и ускорить работу, — подчеркнул заместитель гендиректора по научной работе ОИПИ НАН Беларуси Владимир Лапицкий. — В будущем локальные информационные системы отдельных поликлиник планируется объединить в интегрированную надсистему и разработать сервис, который обеспечит взаимодействие между ними».

В результате информация о пациенте, оказавшемся в больнице, станет доступна в поликлинике, равно как и наоборот. Все это позволит Беларуси выйти на новый уровень автоматизации медицинского обслуживания.