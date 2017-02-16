Южнокорейский суд выдал ордер на арест вице-президента и фактического руководителя компании Samsung Ли Чжэ Ена, который подозревается в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к вопросу об импичменте президента страны Пак Кын Хе.

Ли Чжэ Ен является сыном президента компании Ли Гон Хи, который отошел от дел после инфаркта. По версии обвинения, высокопоставленный менеджер перечислил $38 миллионов в один из фондов близкой подруги президента, чтобы власти страны не мешали слиянию холдинга с одной из строительных компаний.





Компания Samsung Group настаивает на невиновности своего фактического руководителя и намерена добиться справедливость на предстоящих судебных заседаниях.

В настоящее время Ли Чжэ Ен находится в центре временного содержания в Сеуле. Судебный процесс может занять 18 месяцев.