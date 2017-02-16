Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо рассказал новую информацию о смартфоне iPhone 8 с OLED-дисплеем.

По его данным, новинка получит 5,8-дюймовый экран с разрешением 2800 х 1242 пикселей. Однако его полезная площадь составит лишь 5,15 дюймов при разрешении 2436 х 1125 пикселей. Оставшаяся часть будет зарезервирована под функциональную сенсорную панель.





Также к выпуску готовятся обновленные 4,7- и 5,5-дюймовые модели, которые останутся при IPS-панелях. Еще у них будет алюминиевый корпус, тогда как флагманский вариант порадует корпусом из нержавеющей стали и стекла.

Стоимость модели с OLED-экраном может превышать $1000. Однако аналитик считает, что это не помешает компании продать 60 миллионов iPhone 8 до конца текущего года.

Пилотное производство новых смартфонов Apple может стартовать уже в следующем месяце.