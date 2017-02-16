Курение убивает. Но в мире есть как минимум один человек, здоровью которого сигареты принесли больше пользы, чем вреда. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry, кратко случай описывает сайт Университета Райса (США).



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В Германии у 20-летней девушки диагностировали анемию. Ученые обнаружили мутацию в ее гене, кодирующем строение гемоглобина. Именно гемоглобин отвечает за доставку кислорода по всему телу. У девушки этот белок при контакте с кислородом разрушался.

Специалистов удивил этот случай. Обычно такие мутации передаются по наследству, но никто из ее родственников не болел анемией. Позже выяснилось, что отец девушки также является носителем мутации, но никаких признаков болезни он не замечал.

Дополнительные исследования показали, что на мужчину благоприятно влиял угарный газ, который тот получал из сигаретного дыма. Для обычных людей угарный газ вреден, так как он связывается с гемоглобином гораздо прочнее, чем кислород, и вызывает удушье. Однако для мужчины с мутацией угарный газ сыграл роль лекарства — он стабилизировал гемоглобин и позволял белку частично выполнять свои функции.

«Он никогда не сможет быть спортсменом, потому что его кровь не может нести столько же кислорода, — рассказал один авторов работы Джон Олсон (John Olson). — Но курение помешало ему заболеть анемией. Еще один плюс — люди с этой мутацией более устойчивы к отравлению угарным газом».

Специалисты, которые изучали случай этой семьи, не знакомы с ними лично. Однако если бы их попросили о совете, они бы не стали рекомендовать девушке браться за сигареты.

«Ей не следует курить, анемия не угрожает ее жизни, — считает Олсон. — Но она может принимать антиоксиданты, которые предотвратят окисление ее мутантного гемоглобина. В то же время, она не должна особо беспокоиться из-за пассивного курения, которое может иметь для нее положительный эффект».