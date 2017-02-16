По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: как у вас с нестандартным мышлением?





Перед вами два треугольника из шести спичек. Переложите две спички так, чтобы получилось четыре треугольника. Спички могут накладываться друг на друга.

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 20 февраля.