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Загадка на выходные: справитесь ли вы с заковыристой задачей о спичках?
17.02.2017 17:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: как у вас с нестандартным мышлением?
Перед вами два треугольника из шести спичек. Переложите две спички так, чтобы получилось четыре треугольника. Спички могут накладываться друг на друга.
Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 20 февраля.
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По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: как у вас с нестандартным мышлением?
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