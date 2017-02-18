Когда-то Xiaomi выпускала одну линейку смартфонов — Mi. Позже та разделилась на две — за флагманской осталась приставка Mi (последняя модель в серии — Mi5s), а бюджетная получила название Redmi. Однако сейчас в актуальной линейке бюджетников (Redmi 4) появилась еще более доступная по цене модификация — Redmi 4А.

Это самый дешевый гаджет в последнем поколении устройств Xiaomi. В нашем обзоре мы проверим, на что он способен.





Глобальная версия для Беларуси

На упаковке нашего тестового смартфона красуется надпись «Global Version» (глобальная/мировая версия), на тыльной стороне находится акциз, а внутри коробки — краткое руководство на русском языке — характерные признаки официально ввезенного в страну устройства.





Комплектация максимально лаконичная: сам смартфон, USB-кабель, зарядное устройство и скрепка для лотка с SIM/microSD.





Кстати, именно лоток оказался первым сюрпризом для человека, давно использующего исключительно nanoSIM. Дело в том, что одно из гнезд совмещенного лотка предназначено для nanoSIM, а второе — для microSIM (или microSD). Хотя кому-то такая универсальность, наоборот, покажется более удобной.

Технические характеристики Xiaomi Redmi 4A:





Узнаваемый, но утилитарный дизайн

К сожалению, бюджетная модель бюджетна до конца. Здесь используется не металл, как в Redmi 4, а обычный пластик. О модном ныне изогнутом к торцам «2,5D-стекле» в этом смартфоне речь также не идет.









У нас на тестировании был смартфон золотистого цвета. Отметим, что оттенок вовсе не «пошлый», матовый, и даже в этом цвете гаджет вполне может использоваться мужчинами. А вообще, Remi 4A продается только в двух цветах — золотистом и розовом.





В целом всё очень просто и аккуратно, сборка тоже монолитная, на скрипы нет даже намека. Обычная добротная «рабочая» трубка.



Рамки вокруг дисплея не очень узкие, но зато нет ложных нажатий.



Небольшой бонус: благодаря ИК-порту смартфон можно использовать в качестве пульта к ТВ-технике.

Экран мог бы быть поярче

В Xiaomi Redmi 4A используется стандартная 5-дюймовая матрица с разрешением 1280×720 пикселей. И хотя о зернистости здесь говорить не приходится (294 ppi), немного страдает яркость.





Если в помещении у вас с этим параметром проблем не возникнет, то на улице в солнечный день картинка заметно блекнет. Искажения цветов при наклоне также присутствуют (пусть и не критичные). Всё это показатели бюджетной матрицы.





Однако если не придираться и учитывать, что перед нами очень недорогое устройство, то картина получается и вовсе очень хорошая.





Производительность не для тяжелых 3D-игр

В Xiaomi Redmi 4A используется процессор Snapdragon 425 в связке с графикой Adreno 308. Это бюджетное решение, и высокой производительности от него ожидать не стоит. У смартфона довольно скромные результаты в AnTuTu Benchmark:





Однако в повседневных задачах вкупе с оптимизированной оболочкой MIUI вы этого не заметите — гаджет работает быстро и без лагов. Единственный момент, выдающий слабый процессор — небольшая задержка при запуске приложений по сравнению с флагманскими моделями.

Устройство прекрасно подходит для казуальных 2D-развлечений и даже немного для 3D-игр.





Не стоит пытаться запустить на нем «танки» на максимальных настройках, однако, если очень хочется, можно поиграть на минимуме. В этом случае можно рассчитывать на вполне комфортные 35−45 fps.





Кстати, благодаря невысокой мощности процессора и пластиковому корпусу, устройство не сильно греется во время длительных серьезных нагрузок (вроде игры в WOT Blitz).

Смартфон не привязан к розетке

Xiaomi Redmi 4A оснащен довольно большим для 5-дюймовых устройств аккумулятором на 3120 мАч и одновременно непрожорливым процессором. Всё вместе это дает хорошие результаты автономной работы.

В моем стандартном рабочем режиме — с постоянными вылазками в интернет, синхронизацией Facebook, Skype, Messenger, Telegram и Viber, двух почтовых аккаунтов, около получаса звонков в день и примерно таким же временем игр — телефон держался примерно полтора дня.





Т.е. можно было зарядить Redmi 4A утром и в следующий раз уже вечером следующего дня. Это очень хороший, пусть и далеко не рекордный показатель. Синтетический тест показывает средние результаты, но в данном случае я бы больше ориентировался на реальную картину.





Хорошие для своего уровня камеры

Сложно было ожидать от Xiaomi Redmi 4A хороших фоторезультатов, тем не менее по итогу я был приятно поражен (учитывая сверхбюджетность устройства).

Начнем со слабых мест. Это фокусировка, медленная и часто неверная (поэтому один и тот же кадр иногда приходится делать несколько раз), и съемка при плохом освещении. В общем, главные болячки любого недорогого аппарата.





Однако если со светом у вас более-менее нормально, а руки не трясутся, кадры получаются очень хорошими — как по детализации, так и по цветопередаче. Смотрите примеры:













































В плюсах и поддержка HDR, позволяющая получать отличную картинку, например, в таких ситуациях:





Селфи-камера понравилась меньше — она любит «мылить» картинку и хуже передает цвета. Однако большинство пользователей такой уровень вполне устроит.





В итоге

Скажу честно, впечатления от Xiaomi Redmi 4A оказались лучше ожиданий. За небольшие деньги — 250 рублей (130 долларов) — вы получите добротный, хорошо собранный аппарат с нормальной для повседневных задач начинкой, неплохой камерой и хорошим временем автономной работы.





К главным минусам можно отнести пластиковый корпус, не самую высокую яркость дисплея и плохое качество съемки при слабом освещении.

Из-за невысокой цены и небольших габаритов Xiaomi Redmi 4A можно смело рекомендовать к покупке в качестве первого смартфона для ребенка, а также дополнительного гаджета к вашему основному мобильному устройству.